Tchad : le numérique au service des jeunes du projet RENFORT de la province du Moyen Chari

Après les formations en technique de maraichage et en récolte des produits agricoles, le Centre de Formation en Agriculture Durable et Intégrée (CFADI) franchit une nouvelle étape en intégrant le numérique dans l’accompagnement des jeunes bénéficiaires du projet RENFORT dans la province du Moyen-Chari.



Le jeudi 15 janvier 2026, ces bénéficiaires suivent une formation pratique en informatique bureautique. Cette initiative vise à leur donner des compétences de base en outils numériques, aujourd’hui indispensables dans le monde professionnel. La formation est assurée par le formateur Alladoumngué Yosséra, qui privilégie une approche axée sur la pratique. Selon lui, pas à pas, les apprenants découvrent l’ordinateur, apprennent à l’utiliser et à maitriser les logiciels essentiels.



« Grace à cette méthode simple et progressive, même ceux qui n’avaient jamais touché un ordinateur arrivent à suivre et à gagner en confiance », précise-t-il. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction face à cette opportunité offerte par le CFADI. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit d’une première expérience avec l’outil informatique, vécue avec beaucoup d’enthousiasme. Ils estiment que cette formation constitue un atout important pour leur avenir et pour la gestion de leurs activités



Il faut souligner que d’autres formations dans le domaine du numérique sont également prévues. Elles ont pour objectif de renforcer davantage les capacités des bénéficiaires, et de les aider à mieux s’adapter aux évolutions technologiques. La formation actuelle prendra fin en mars 2026.