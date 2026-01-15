Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le numérique au service des jeunes du projet RENFORT de la province du Moyen Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 16 Janvier 2026



Tchad : le numérique au service des jeunes du projet RENFORT de la province du Moyen Chari
Après les formations en technique de maraichage et en récolte des produits agricoles, le Centre de Formation en Agriculture Durable et Intégrée (CFADI) franchit une nouvelle étape en intégrant le numérique dans l’accompagnement des jeunes bénéficiaires du projet RENFORT dans la province du Moyen-Chari.

Le jeudi 15 janvier 2026, ces bénéficiaires suivent une formation pratique en informatique bureautique. Cette initiative vise à leur donner des compétences de base en outils numériques, aujourd’hui indispensables dans le monde professionnel. La formation est assurée par le formateur Alladoumngué Yosséra, qui privilégie une approche axée sur la pratique. Selon lui, pas à pas, les apprenants découvrent l’ordinateur, apprennent à l’utiliser et à maitriser les logiciels essentiels.

« Grace à cette méthode simple et progressive, même ceux qui n’avaient jamais touché un ordinateur arrivent à suivre et à gagner en confiance », précise-t-il. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction face à cette opportunité offerte par le CFADI. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit d’une première expérience avec l’outil informatique, vécue avec beaucoup d’enthousiasme. Ils estiment que cette formation constitue un atout important pour leur avenir et pour la gestion de leurs activités

Il faut souligner que d’autres formations dans le domaine du numérique sont également prévues. Elles ont pour objectif de renforcer davantage les capacités des bénéficiaires, et de les aider à mieux s’adapter aux évolutions technologiques. La formation actuelle prendra fin en mars 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/01/2026

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

Tchad : petits prix, grandes joies, l’orange fait son grand retour sur les étals Tchad : petits prix, grandes joies, l’orange fait son grand retour sur les étals 15/01/2026

Populaires

Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

15/01/2026

Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

15/01/2026

Tchad : au Borkou, une mission du PRAPS et de l’ANATS pour enrôler les éleveurs pasteurs

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter