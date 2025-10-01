Tchad : le pays se prépare pour la table ronde du PND à Abou Dabi











Par Hassan Abderamane - 1 Octobre 2025





Le Tchad se prépare activement à la table ronde de lancement du Programme National de Développement (PND) « Tchad-Connexion 2030 », prévue les 10 et 11 novembre 2025 à Abou Dabi, aux Émirats Arabes Unis.



Dans ce cadre, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, également président du comité d’organisation, a animé ce mercredi 1er octobre 2025, une conférence de presse à la grande salle bleue de l’ONAMA. La rencontre a réuni quelques membres du gouvernement, ainsi que de nombreux journalistes.



Un programme structuré autour de quatre piliers

Le PND Tchad-Connexion 2030 repose sur quatre axes stratégiques : l’énergie, la couverture internet, l’éducation, les infrastructures. Au total, 268 projets sont inscrits dans ce programme visant à transformer le pays. L’objectif est de mobiliser 30 milliards de dollars sur cinq ans, attirer des investisseurs privés et valoriser les ressources minières, naturelles et humaines du Tchad.



Le Tchad, un pays aux multiples atouts

Selon le ministre, sous le leadership du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le Tchad aspire à devenir un pays stable, attractif et prospère. Il a rappelé les nombreux atouts du pays : une vaste superficie, près de 39 millions d’hectares de terres arables, d’importantes ressources pétrolières et minières, un cheptel exporté dans plusieurs pays, une position géographique stratégique, au cœur de l’Afrique et donc connectée au reste du monde par voie ferroviaire et aérienne.



Le ministre a insisté sur l’importance d’Internet pour les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que sur la nécessité de mobiliser les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Il a salué l’implication de la Chambre de commerce et des opérateurs privés, tout en rappelant que ce PND n’est pas un programme d’assistance, mais une stratégie d’investissement visant à attirer des capitaux étrangers et nationaux.



Concernant les infrastructures longtemps à l’arrêt, il a souligné l’avancement de certains projets déjà réalisés, notamment : la finalisation du siège de l’ONAMA, la construction de routes, des centres de santé, et des digues de protection.



Une comparaison avec le PND 2017

Répondant aux questions des journalistes, le ministre est revenu sur les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du PND 2017, marquée par la crise économique, l’endettement, les « 16 mesures » d’austérité et la pandémie du Covid-19. Aujourd’hui, le contexte est plus favorable : la masse salariale est estimée à 700 milliards FCFA pour une recette de plus de 1000 milliards FCFA, ce qui, selon lui, constitue un atout majeur pour le succès du programme actuel.



Un suivi renforcé

Pour assurer la mise en œuvre du PND, un comité interministériel sera mis en place afin de suivre les différentes réalisations. Des réunions annuelles avec les investisseurs nationaux et internationaux sont également prévues pour orienter et ajuster le programme. En conclusion, le ministre a réaffirmé que le Tchad veut montrer au monde son vrai visage : un pays en paix, tourné vers le développement, et prêt à accueillir les investisseurs.





