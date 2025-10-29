Alwihda Info
SPORTS

Tchad : le renouveau du football féminin tchadien, les Sao dames rallument la flamme au Maroc


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 29 Octobre 2025



Tchad : le renouveau du football féminin tchadien, les Sao dames rallument la flamme au Maroc
L’équipe féminine tchadienne redonne espoir et fierté à tout un peuple. Engagées actuellement au Maroc dans le cadre de la compétition FIFA Unites Women’s, les Sao dames brillent par leur détermination et leur talent.

Ce tournoi, qui réunit quatre nations, le Tchad, la Libye, l’Afghanistan et la Tunisie, marque une nouvelle ère pour le football féminin tchadien.

Pour leur première sortie, les Tchadiennes ont frappé fort en écrasant l’Afghanistan sur le score sans appel de 6 à 1. Une victoire éclatante qui témoigne du potentiel et du travail acharné de ces jeunes sportives, longtemps restées dans l’ombre de leurs homologues masculins.

Ce mercredi 29 octobre, les Sao dames affrontent la Libye, un autre défi que les joueuses abordent avec confiance et sérénité. Jointe par Alwidhainfo, la défenseuse Tamar Momadji a confié que « tout se passe à merveille dans la compétition et le niveau des adversaires est prenable si notre équipe reste concentrée et applique bien les consignes du coach ».

Au-delà des scores, cette participation est une véritable renaissance pour le football féminin au Tchad, longtemps négligé malgré la passion et le talent des joueuses. Les Sao dames, par leur engagement et leurs performances, ravivent la flamme du ballon rond et inspirent toute une génération de jeunes filles prêtes à croire en leurs rêves.

Si cette dynamique se poursuit, le Tchad pourrait bien s’imposer, non seulement comme un concurrent sérieux sur la scène africaine, mais aussi comme un modèle d’espoir et de résilience dans le sport féminin.


