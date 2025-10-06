Alwihda Info
SPORTS

Tchad : les SAO du Tchad en quête de première victoire à domicile


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 7 Octobre 2025



Tchad : les SAO du Tchad en quête de première victoire à domicile
Les SAO du Tchad traversent une période délicate. Dans la compétition en cours, la sélection nationale n’a enregistré aucune victoire et peine à convaincre sur le terrain. Une situation qui inquiète les supporters et interpelle les dirigeants du football tchadien.

Pourtant, les matchs à domicile offrent une occasion en or, celle de montrer que le Tchad peut compter sur ses champions, et que la fierté nationale n’est pas une vaine promesse. Ainsi donc, les joueurs doivent transformer leurs efforts en résultats concrets, et prouver qu’ils ont le talent pour renverser la situation.

Ce qui se joue aujourd’hui dépasse le simple résultat sportif. Il s’agit de redonner confiance à une nation entière, de faire vibrer les stades et de montrer que les SAO peuvent se hisser au niveau des meilleures équipes du continent. Chaque erreur coûte cher, chaque succès étant une lumière d’espoir.

Les Tchadiens attendent, avec impatience et passion, de voir leur équipe écrire enfin une page glorieuse de son histoire. Allez les Sao !


