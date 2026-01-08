CAN 2025 : Le Cameroun écarté par le Maroc en quart de finale







Dominance Marocaine

Le match a été marqué par la domination marocaine, qui a inscrite un but à chaque mi-temps. La première réalisation est intervenue à la 26e minute suite à un corner d'Achraf Hakimi. Ayoub El Kaabi a dévié le ballon, permettant à Brahim Diaz de concrétiser l'occasion à bout portant, portant ainsi son total à cinq buts en cinq matches.







Des Inquiétudes Côté Cameroun

Les Camerounais ont eu du mal à se montrer dangereux, et la tension est montée lorsque Bryan Mbeumo est tombé dans la surface, sans que l’arbitre Dahane Beida ne siffle penalty, ce qui a provoqué la colère du banc camerounais. Finalement, le Maroc a porté le score à 2-0 à la 74e minute grâce à un but de Saibari, scellant ainsi le sort de la rencontre.







Une Défense Infranchissable

L'organisation défensive marocaine a été impeccable, laissant les Camerounais se contenter de centres inoffensifs. Le Cameroun a terminé le match sans la moindre frappe cadrée, témoignant de la maîtrise tactique des Lions de l’Atlas.







Coup Dur et Alerte

En fin de match, une petite alerte a surgi lorsque Diaz a dû céder sa place en raison d’une douleur à la cuisse, un point que le sélectionneur Walid Regragui surveillera de près avant la demi-finale. De plus, le Cameroun a subi un coup dur avec la sortie précoce de Junior Tchamadeu à cause d’un choc, déséquilibrant l’équipe dès le début.







Que Se Passe-t-il Maintenant ?



Le Maroc rejoindra les demi-finales de la CAN 2025, où il affrontera le vainqueur d'Algérie-Nigeria. Après la défaite, la fédération camerounaise de football (Fécafoot) a réagi en déclarant : "Une nouvelle équipe a vu le jour, elle reviendra plus conquérante ! We are Lions. We CAN !!!"







Cette défaite soulève des questions sur l'avenir de l'équipe nationale camerounaise, malgré les promesses d'un renouveau. Reste à voir comment les Lions Indomptables se relèveront de cette élimination et réagiront dans les prochaines compétitions.