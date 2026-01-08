Alwihda Info
SPORTS

CAN 2025 : Le Cameroun écarté par le Maroc en quart de finale


Alwihda Info | Par - 10 Janvier 2026


Le Maroc a poursuivi son impressionnant parcours dans la Coupe d’Afrique des Nations en s’imposant 2-0 face aux Lions Indomptables du Cameroun, lors du quart de finale disputé au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Grâce à des buts de Brahim Diaz et Ismael Saibari, l’équipe marocaine valide son billet pour les demi-finales de la CAN 2025.


CAN 2025 : Le Cameroun écarté par le Maroc en quart de finale



 

Dominance Marocaine


Le match a été marqué par la domination marocaine, qui a inscrite un but à chaque mi-temps. La première réalisation est intervenue à la 26e minute suite à un corner d'Achraf Hakimi. Ayoub El Kaabi a dévié le ballon, permettant à Brahim Diaz de concrétiser l'occasion à bout portant, portant ainsi son total à cinq buts en cinq matches.





Des Inquiétudes Côté Cameroun


Les Camerounais ont eu du mal à se montrer dangereux, et la tension est montée lorsque Bryan Mbeumo est tombé dans la surface, sans que l’arbitre Dahane Beida ne siffle penalty, ce qui a provoqué la colère du banc camerounais. Finalement, le Maroc a porté le score à 2-0 à la 74e minute grâce à un but de Saibari, scellant ainsi le sort de la rencontre.





Une Défense Infranchissable


L'organisation défensive marocaine a été impeccable, laissant les Camerounais se contenter de centres inoffensifs. Le Cameroun a terminé le match sans la moindre frappe cadrée, témoignant de la maîtrise tactique des Lions de l’Atlas.





Coup Dur et Alerte


En fin de match, une petite alerte a surgi lorsque Diaz a dû céder sa place en raison d’une douleur à la cuisse, un point que le sélectionneur Walid Regragui surveillera de près avant la demi-finale. De plus, le Cameroun a subi un coup dur avec la sortie précoce de Junior Tchamadeu à cause d’un choc, déséquilibrant l’équipe dès le début.





Que Se Passe-t-il Maintenant ?



Le Maroc rejoindra les demi-finales de la CAN 2025, où il affrontera le vainqueur d'Algérie-Nigeria. Après la défaite, la fédération camerounaise de football (Fécafoot) a réagi en déclarant : "Une nouvelle équipe a vu le jour, elle reviendra plus conquérante ! We are Lions. We CAN !!!"


 
Cette défaite soulève des questions sur l'avenir de l'équipe nationale camerounaise, malgré les promesses d'un renouveau. Reste à voir comment les Lions Indomptables se relèveront de cette élimination et réagiront dans les prochaines compétitions.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


