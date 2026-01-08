Enseignement Supérieur : L'INSEM de Moussoro cap sur la modernisation et la digitalisation

Sous la présidence du Dr Nourene Souleymane Nourene, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l'Enseignement Supérieur, les administrateurs de l'INSEM ont validé les orientations stratégiques de l'institution. Ce conseil a réuni les figures clés de la province du Barh-El-Ghazal et le Recteur d'Académie du Nord-Ouest.
Un pôle d'excellence pour 438 étudiants
L'INSEM s'affirme comme le vivier des futurs cadres du secteur pastoral tchadien. Actuellement, 438 étudiants y suivent des cursus de licence répartis dans cinq départements spécialisés :
-
Santé animale : Pour le suivi vétérinaire du cheptel.
-
Production animale : Optimisation des rendements.
-
Technologie de Transformation : Valorisation des produits laitiers et carnés.
-
Aménagement et Écologie Pastoraux : Gestion durable des pâturages.
-
Faune et Gestion des Aires Protégées : Préservation de la biodiversité.
Perspectives 2026 : Innovation et Digitalisation
La Directrice Générale de l'INSEM, le Dr Khadidja Hassaballah, a présenté une feuille de route ambitieuse pour l'exercice en cours. Les priorités affichées sont :
-
Clinique Vétérinaire : Création d'un espace de pratique réelle pour les étudiants et de service aux éleveurs.
-
Diversification Linguistique : Ouverture de filières en langue arabe pour élargir l'accès à la formation.
-
Transition Numérique : Consolidation de la recherche via la digitalisation et l'archivage numérique des documents académiques.
Le défi du financement
Malgré ces projets porteurs, la DG a soulevé un point critique commun à de nombreuses institutions : l'insuffisance de la subvention étatique. Elle a plaidé pour une hausse de l'enveloppe budgétaire afin de garantir la qualité des enseignements et la maintenance des infrastructures en zone sahélienne.
À l'issue des débats, le Conseil a adopté un budget prévisionnel standard équilibré, permettant à l'institut de poursuivre sa mission essentielle pour le développement du Barh-El-Ghazal et du Tchad en général.