Tchad : les activités du guichet unique automobile sont lancées

L'objectif de guichet unique automobile est d’organiser et de moderniser le secteur des transports afin de lui permettre de contribuer plus significativement au bien-être de la population. Le guichet unique automobile est composé des services de :

• La Direction générale de la sécurité de transport de surface ;

• La Direction générale des douanes et droits indirects (pour la vérification des documents douaniers) ;

• La Police nationale (pour l’interpole) ;

• La Direction nationale des assurances ;

• La Compagnie d’assurances.



Lançant les activités, la ministre Fatimé Goukouni Weddeye a souligné que tous les services concernés par les formalités administratives et d’assurance vont se regrouper et former un guichet unique, afin de faciliter le processus de délivrance des documents administratifs obligatoires pour la circulation des véhicules et engins à 2 roues.