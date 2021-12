Tchad : les enseignants-chercheurs appellent les étudiants à la retenue

Le Syndicat national des enseignants chercheurs (SYNECS) a déclaré ce 14 décembre être surpris par la réaction des étudiants de l'Université de N'Djamena, au lendemain d'un appel à la démission du président de l'Université de N'Djamena au cours d'une assemblée générale de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET). Pour le SYNECS, l'autorité de l'enseignant-chercheur doit être respectée.



Dr. Guirayo Jérémie, président du SYNECS appelle les étudiants à la retenue et au dialogue pour éviter toute perturbation au niveau du système éducatif qui souffre déjà du symptôme de l'élasticité des années académiques. Il met en garde le ministère de l'Enseignement supérieur, le gouvernement et le Conseil militaire de transition contre tout dérapage dans la gestion de la crise universitaire.



Les étudiants tchadiens sont confrontés à une précarité sans précédent et ne cessent d'exprimer des revendications pour l'amélioration de leurs conditions de vie.