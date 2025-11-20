Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : les enseignants de l'IPEP de Mbikoun outillés sur l'enseignement modulaire en lecture


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 21 Novembre 2025



Tchad : les enseignants de l'IPEP de Mbikoun outillés sur l'enseignement modulaire en lecture
Ce renforcement des capacités des enseignants de l'Inspection Pédagogique de Mbikou initié par le Centre Départemental de Formation Continue des Enseignants du Primaire de la Nya, en collaboration avec l'inspection pédagogique de Mbikou placé sous le thème le projet modèle en lecture, s'inscrit dans le cadre de stimuler dans les écoles primaires, la capacité des enfants en lecture, mais aussi et surtout outiller les enseignants pendant deux jours sur les cinq compétences en lecture, l'évaluation formative et la création des ressources d'apprentissage.

Après le mot d'accueil du directeur de l'école pilote de Mbikou, Abdel Halim Youssouf Djarma, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim a salué l'organisation de ce mini-stage qui, selon lui aidera les enseignants à améliorer la qualité de l'enseignement en lecture et développer les techniques adéquates pour l'enseignement en lecture au cours préparatoire et élémentaire.

Pour une acquisition des différents sous thème, l’inspecteur a invité les participants à acquérir l'essentiel pour être utile aux élèves, car pour lui former quelqu'un c'est une lourde tâche. Il vaut mieux avoir une tête bien faite que bien pleine, souligne-t-il.

Prononçant son discours d'ouverture, le secrétaire général de la mairie de Mbikou, Bemadji Karyom Gédéon, représentant le maire, a exhorté les parties prenantes à participer activement et avec d'attention, et tirer profit et améliorer l'enseignement en lecture dans les écoles.

Pour lui, la lecture est complexe, son enseignement demande une orientation pour galvaniser les enfants. Durant deux jours des travaux, les encadreurs vont entretenir les participants sur la question linguistique et les cinq compétences à savoir, le principe alphabétique, la conscience phonologique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/11/2025

Tchad : le président préside un conseil ordinaire des ministres

Tchad : le président préside un conseil ordinaire des ministres

Tchad : le préfet Mahamat Ahmat Saleh réaffirme son engagement pour la paix dans sa circonscription Tchad : le préfet Mahamat Ahmat Saleh réaffirme son engagement pour la paix dans sa circonscription 20/11/2025

Populaires

Tchad : la population et les autorités du Moyen Chari réparent le pont du village Helibongo

20/11/2025

Niger : Le Président Tiani galvanise les FDS de Diffa et réaffirme la détermination nationale

20/11/2025

Cameroun-Guinée équatoriale : des avancées dans l'exploitation des gisements transfrontaliers de pétrole et de gaz

20/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter