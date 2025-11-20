Tchad : les enseignants de l'IPEP de Mbikoun outillés sur l'enseignement modulaire en lecture

Ce renforcement des capacités des enseignants de l'Inspection Pédagogique de Mbikou initié par le Centre Départemental de Formation Continue des Enseignants du Primaire de la Nya, en collaboration avec l'inspection pédagogique de Mbikou placé sous le thème le projet modèle en lecture, s'inscrit dans le cadre de stimuler dans les écoles primaires, la capacité des enfants en lecture, mais aussi et surtout outiller les enseignants pendant deux jours sur les cinq compétences en lecture, l'évaluation formative et la création des ressources d'apprentissage.



Après le mot d'accueil du directeur de l'école pilote de Mbikou, Abdel Halim Youssouf Djarma, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim a salué l'organisation de ce mini-stage qui, selon lui aidera les enseignants à améliorer la qualité de l'enseignement en lecture et développer les techniques adéquates pour l'enseignement en lecture au cours préparatoire et élémentaire.



Pour une acquisition des différents sous thème, l’inspecteur a invité les participants à acquérir l'essentiel pour être utile aux élèves, car pour lui former quelqu'un c'est une lourde tâche. Il vaut mieux avoir une tête bien faite que bien pleine, souligne-t-il.



Prononçant son discours d'ouverture, le secrétaire général de la mairie de Mbikou, Bemadji Karyom Gédéon, représentant le maire, a exhorté les parties prenantes à participer activement et avec d'attention, et tirer profit et améliorer l'enseignement en lecture dans les écoles.



Pour lui, la lecture est complexe, son enseignement demande une orientation pour galvaniser les enfants. Durant deux jours des travaux, les encadreurs vont entretenir les participants sur la question linguistique et les cinq compétences à savoir, le principe alphabétique, la conscience phonologique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension.