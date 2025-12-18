Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les femmes du Moyen-Chjari formées pour défendre leurs droits


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Décembre 2025



Un séminaire de sensibilisation sur les droits fondamentaux et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) s’est tenu ce 17 décembre 2025 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.

Cette activité a été organisée par la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari (COFD-MC), en partenariat avec la délégation provinciale de la femme et de la petite enfance du Moyen-Chari.

Plus d’une cinquantaine de femmes, venues des différents départements de la province, ont pris part à cette rencontre. On y retrouvait des femmes leaders d’associations, des chefs de quartiers et de carrés, ainsi que des agents de la force mixte. Les échanges ont porté sur la connaissance des droits fondamentaux, les différents types de violences basées sur le genre et les solutions possibles, notamment sur les plans juridique, psychosocial et communautaire.

La coordinatrice de la COFD-MC, Mme Nguendoyoum Mbaiamdéné Géraldine, a clairement situé l’objectif de cette journée. Selon elle, ce séminaire vise à renforcer les capacités des femmes afin qu’elles puissent reconnaitre les situations de violence, se protéger et orienter les victimes vers les structures compétentes.

La déléguée provinciale de la Femme et de la Petite enfance, Mme Nekarnodji Dionbang, a pour sa part salué le travail accompli par la COFD-MC et son engagement en faveur de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation. Mme le sous-préfet de Sarh Rural, Mme Dédjibé Banain Sylvie, a souligné que cette initiative constitue une étape importante dans la lutte contre les violences et le renforcement de la cohésion sociale.

Il faut qu’à travers ce séminaire, les participantes sont reparties mieux informées et mieux préparées pour défendre leurs droits et soutenir les victimes de VBG.


