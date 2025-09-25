Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : les jeunes bâtisseurs de la paix se réjouissent de l'accord de Miski


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 25 Septembre 2025



Un second accord de paix a été paraphé entre le gouvernement et le comité d'autodéfense Difa Al-Watan le 23 septembre. Un accord dont se réjouit le président de l'Association des jeunes bâtisseurs de la paix (AJBPT), Mahamat Abakar Adam Bokhit. "

La conclusion de l'accord de Miski est une victoire éclatante pour la paix", s'est ainsi exclamé le président de l'AJBT. Mahamat Abakar Adam Bokhit salue à cet effet le "leadership visionnaire et les efforts de paix" du président de la République.

Il est à retenir que les dispositions de l'accord prévoient l'intégration dans l'armée et à la fonction publique des membres du comité d'autodéfense Difa Al-Watan. Une amnistie générale couvrant la période de 2019-2020 leur est accordée.


