Tchad : les journalistes du Moyen-Chari formés pour mieux informer sur la couverture santé universelle

Une dizaine de journalistes et techniciens de radio du Moyen-Chari participent, du 6 au 7 octobre 2025 à Sarh, a une formation organisée par la Caisse Nationale d’Assurance Santé (CNAS) en collaboration avec la GIZ.



L’objectif de cet atelier est de renforcer leurs compétences en communication afin de mieux sensibiliser la population sur la couverture santé universelle. Cette initiative vise à permettre aux médias de jouer pleinement leur rôle dans la promotion de l’accès équitable aux soins de santé pour tous.



En apprenant à diffuser des messages clairs et adaptés, les participants pourront mieux informer les communautés sur les avantages de l’adhésion à la CNAS, et encourager une plus grande participation de la population. Durant ces deux jours, les échanges portent sur la production d’émissions interactives, de spots radio et de journaux parlés autour des questions de santé et de solidarité.



Les organisateurs estiment que ces outils contribueront à améliorer les conditions de vie des habitants, et à lutter contre la pauvreté. Le conseiller technique du programme Back Santé de la GIZ, Seynou Saïbou, a rappelé que les médias sont un maillon essentiel dans la diffusion de l’information. « Ils peuvent aider les populations, surtout les plus vulnérables, à mieux comprendre les bénéfices de la couverture santé universelle et à accéder plus facilement à des soins de qualité ».



De son côté, le chef du service communication de la CNAS, Mamadjibeye Koubet Espoir, a souligné que la Caisse repose sur les valeurs d’équité et de solidarité. Il a précisé qu’à travers ce partenariat entre la CNAS et la GIZ, les médias du Moyen-Chari deviennent ainsi des acteurs clés dans la promotion de la santé pour tous. ‘’Nous comptons sur les journalistes pour relayer nos messages et encourager la population à adhérer massivement à la couverture santé universelle’’, a-t-il conclu.