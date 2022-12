Tchad : les malfrats continuent de faire parler d'eux au Mayo Kebbi Ouest

L'une des victimes s'appelle Sali Bouba, un homme âgé de 50 ans. Il est marié et père de 10 enfants. L'autre victime est son frère, le nommé Djibrilla Souleye, âgé de 25 ans et marié.



Avant d'emporter les otages, les bourreaux ont discuté de la rançon à verser avec les parents du village. Le montant exigé est de 20 millions de Francs CFA.



Malgré les supplications des parents des victimes, les malfrats ont fait la sourde oreille. Ils en ont profité pour arracher des téléphones, des lampes torches et autres biens avant de disparaitre dans la nature, en pénétrant en territoire camerounais situé à un jet de pierre du village Marafa.



Les agents de sécurité de la zone qui se sont engagés à la poursuite des malfaiteurs quelques heures plus tard sont rentrés les mains bredouilles.



Après le forfait commis, les malfrats ont laissé aux parents des victimes un numéro de téléphone en vue du paiement de la rançon de 20 millions de Francs CFA.



Depuis trois mois, un enfant âgé de 11 ans, le nommé Fanbaye Lirsi, habitant de Zehaing à la périphérie de la ville de Pala, a été enlevé par des malfrats. Ils exigent une rançon de 20 millions de Francs CFA.



Aujourd'hui, aucune information ne filtre sur le sort de cet enfant qui devait être à l'école comme les autres enfants de son âge.