Tchad : les ordres professionnels menacent de se retirer du dialogue

Le président des 11 ordres professionnels du Tchad, Me. Djerandi Laguerre Dionro, par ailleurs Bâtonnier du Tchad a indiqué que "ce qui se passe est une exclusion totale de tous les ordres professionnels du Tchad", en réaction à la mise en place contestée du Présidium.



Il souligne que "le CODNI est venu lire une liste des noms des personnes proposées" dans un flou total.



"Dans ces conditions, une personne peut proposer ou envoyer deux listes ou trois listes parce qu'il n'y a pas un système mis en place pour une garantie de transparence", relève Me. Djerandi Laguerre Dionro.



Les ordres professionnels du Tchad disent avoir envoyé un courrier au CODNI proposant deux personnes, mais aucune n'a été sélectionnée.



"C'est une liste concoctée entre amis, entre parents. Ce sont les mêmes pratiques anciennes qui continuent par enterrer le Tchad", dit-il. Dans ces conditions, les ordres professionnels ne se retrouvent pas dans ce dialogue, affirme Me. Djerandi Laguerre Dionro.



Pour les ordres professionnels du Tchad, le dialogue semble être une assise des gens qui se connaissent et du même camp. Ils menacent de se retirer "si les mêmes habitudes continuent".