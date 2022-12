Tchad : lutte contre les VBG, l'audiovisuel au service de la sensibilisation

L'objectif à travers la production et la réalisation de cette émission radio et télé est de débattre sur la question des violences basées sur genre au Tchad, les actions menées et l'impact sur le terrain.



L'émission a été animée par Adam Ismael Abdramane avec comme invités le 3ème substitut du procureur, Wambel Assoucia Ngueli, la commissaire Nadjoukouma Augustine, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Abdadayim Abdoulaye Ousmane et Dr. Ndilbé Soubatingar Steve, médecin gynécologue au Bon Samaritain.



Les panelistes se sont relayés pour expliciter la notion des violences basées sur le genre, en se montrant ferme contre ces pratiques. Ils invitent toute personne victime de violences basées sur le genre à faire appel aux autorités de poursuite ou de contacter la ligne verte 116.