TCHAD

Tchad : mauvais accueil dans certaines administrations, une confiance citoyenne fragilisée


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 22 Janvier 2026


De nombreux usagers dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont accueillis dans certaines administrations publiques de la capitale tchadienne


 Cette situation constitue un défi majeur pour les citoyens qui se rendent dans ces institutions pour le suivi de leurs dossiers, la recherche d’informations ou des rendez-vous administratifs.

En effet, les administrations publiques sont des structures officielles mises en place par les pouvoirs publics pour diriger, administrer, réguler et contrôler la vie politique, administrative, économique et sociale d’un pays. Elles ont pour mission principale de servir les citoyens et de répondre à leurs préoccupations pour le bon fonctionnement de l’État.

Cependant, force est de constater que, dans certaines structures, des comportements inappropriés de la part de certains agents nuisent gravement à cette mission. Il suffit de faire un tour dans plusieurs services de l’État, notamment les centres d’accueil destinés à l’enrôlement des cartes nationales d’identité, le palais de justice, certaines structures sanitaires, ou d’autres administrations publiques, pour constater une réalité préoccupante.

Des usagers, venus pour des rendez-vous ou des renseignements, sont parfois contraints de s’asseoir à même le sol. D’autres, visiblement épuisés par de longs va-et-vient, ou par des rendez-vous sans cesse reportés, affichent un profond sentiment de découragement.

Dans certains cas, l’accès même aux institutions administratives relève d’un véritable parcours du combattant. Les agents de sécurité, postés à l’entrée de certaines structures, compliquent parfois l’accès aux services, ce qui dégénère occasionnellement en disputes entre eux et les usagers venus pour suivre un dossier ou honorer un rendez-vous.

« Certains comportements des agents vis-à-vis des usagers sont vraiment décourageants. Souvent, on ne vous accorde même pas d’importance, et c’est très décevant », se lamente Armand, un jeune rencontré dans les rues de la capitale. Comme lui, de nombreux citoyens expriment leur mécontentement face au mauvais accueil réservé aux usagers dans certains services publics de N’Djamena.

Cette situation alimente un sentiment de méfiance envers l’administration tchadienne. Selon plusieurs usagers, certains agents s’adressent au public en fonction de leur humeur, parfois avec des propos ou des attitudes maladroits, voire vexants. D’autres estiment être mal accueillis en raison de leur apparence ou de leur tenue vestimentaire, ce qui renforce le sentiment d’injustice et de discrimination.

Toutefois, il convient de souligner que, dans certaines administrations, des agents font preuve de professionnalisme et comprennent le sens de la déontologie administrative. Ils accueillent les usagers avec respect, sans distinction ni discrimination, incarnant ainsi les valeurs que devrait refléter l’administration publique tchadienne.

Ces comportements méritent d’être salués et encouragés. Il est donc essentiel que l’administration, en tant que structure d’accueil et de service public, réponde efficacement aux préoccupations de tous les citoyens. Offrir un service de qualité, dans un esprit professionnel, empreint de respect et de dignité, demeure une condition indispensable pour restaurer et renforcer la confiance des citoyens envers les institutions publiques.


