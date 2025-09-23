Tchad : nettoyage de la route hôpital de Moundou-Lycéee Adoum Dallah

Suite aux multiples démarches des autorités scolaires auprès des autorités communales de Moundou, la route située entre l'hôpital provincial de Moundou et le Lycée Adoum Dallah 1er cycle est actuellement en cours de nettoyage.



Cette initiative vise à garantir un accès sécurisé aux élèves dès la rentrée scolaire. En ce début de rentrée scolaire, les responsables scolaires ont décidé de ne pas rester inactifs, face à l'incivisme de certains individus qui déposent des ordures ménagères sur la route menant au Lycée Adoum Dallah 1er cycle.



Cette situation rend l'accès à cet établissement scolaire difficile, voire impossible. Soucieux de garantir un environnement sain et propice à l'éducation, les autorités communales ont répondu à l'appel et ont entamé des travaux de nettoyage ce 23 septembre 2025.



Les travaux ont été officiellement lancés par le délégué du 4ème arrondissement de la ville de Moundou, Adam Tidjiani, représentant le maire. Il a exprimé l'importance de l'implication de la population dans ces efforts, dont la coopération est essentielle pour assurer la réussite de cette opération, et pour maintenir un environnement agréable dans la ville.



Le proviseur Kalimbaye Obed a exprimé ses remerciements à la commune pour l'organisation de ces travaux, qui contribueront à un bon démarrage de la rentrée scolaire. Il s’est dit convaincu que ces améliorations seront très bénéfiques pour tous, et contribueront à un environnement d'apprentissage optimal. Jeter des ordures dans la rue est contraire aux valeurs de civisme et de respect envers la communauté.



Chaque citoyen est appelé à veiller à ce que ses déchets soient correctement jetés dans les poubelles appropriées et à sensibiliser ses proches à cette problématique car, il y va de la santé de tous.