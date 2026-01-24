Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin


Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Janvier 2026


Par Décret N°048/PR/PM/MAEIATE/2026 du 23 janvier 2026, Monsieur MOUSSA AHMAT TADJADINE est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Bénin/Cotonou.


