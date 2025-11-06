Alwihda Info
TCHAD

Tchad : ouverture officielle de la 9ème édition du mois du livre et de la lecture


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 6 Novembre 2025



La maison des patrimoines culturels du Tchad (MPCT) a célébré, ce jeudi 6 novembre 2025, la cérémonie d'ouverture de la 9ème édition du mois du livre et de la lecture, sous le patronage du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.

La cérémonie du lancement s'est déroulé à N'Djamena, dans les locaux de la bibliothèque nationale du Tchad. Ce mois du livre et de la lecture, édition 2025 est placé sous le thème : « Écrire pour raconter le Tchad autrement ».

Dans son discours d'accueil, Saleh Mahamat Ahmat, coordonnateur général de la MPCT et président du comité d'organisation, a chaleureusement salué les participants. Il a mis en avant la richesse et la diversité des activités prévues tout au long de ce mois, y compris une exposition temporaire au musée national.

Il a également encouragé les parents et les jeunes à s'engager activement en achetant et en lisant des livres. Saleh Mahamat Ahmat a souligné que, la lecture a une importance dans le développement personnel et collectif.

Lançant officiellement ce mois du livre et de la lecture, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a expliqué que le thème de cette année représente une ambition renouvelée, répondant à l'une des priorités du programme politique du président de la République qui est la réécriture de l'histoire du Tchad. Le ministre a insisté sur le rôle crucial des récits partagés pour construire une identité collective forte et unie.

Abakar Rozzi Teguil a également évoqué leur récente tournée dans les provinces, où ils ont diffusé un message de citoyenneté et de vivre-ensemble à travers le tourisme, la culture et l'artisanat. Il a appelé à la paix, en réponse aux récents conflits entre communautés dans le Hadjer Lamis et le Bahr El-Ghazal, qui ont causé des pertes humaines tragiques.

Le ministre a exhorté tous les acteurs du livre tels que les bibliothécaires, les libraires, les enseignants, les parents d'élèves et lecteurs à faire du livre un vecteur de paix et un instrument de dialogue. Il a souligné que les crises dans les pays voisins, comme au Soudan, ne devraient pas engendrer de divisions internes au Tchad.

Enfin, le ministre a appelé toute la nation, en particulier les parents et les enseignants, à faire de ce mois une priorité absolue, affirmant que le livre est la première et la plus précieuse richesse à léguer à un enfant. Il a également exprimé sa gratitude au président du comité d'organisation et à l'équipe de la MPCT, pour leur engagement et leur dévouement indéfectible.


