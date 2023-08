Tchad : pénurie d’œufs à N’Djamena

Les témoignages recueillis attestent d'une véritable pénurie d'œufs, une situation qui semble trouver son origine à Kousseri, au Cameroun. Cette situation soulève des questions quant à la dépendance du pays vis-à-vis des importations d'œufs, une réalité surprenante pour une nation réputée pour son industrie avicole.



Alors que l'élevage de poulets est pratiqué par près de 90% des ménages ruraux, il est paradoxal de constater que la demande en produits avicoles n'est pas satisfaite en interne. Les dernières données économiques et commerciales du pays révèlent que le secteur de l'élevage occupe une place majeure en termes de revenus. Avec plus de 36 millions de volailles issues des élevages traditionnels, selon les récents chiffres du ministère de l'Élevage et de la Production Animale, le Tchad possède indéniablement les ressources pour répondre à sa demande intérieure.



Cependant, le paradoxe persiste : le pays se retrouve à importer des œufs de ses voisins. Gisèle, une vendeuse de gâteaux qui travaille avec des œufs, explique que le prix d'un plateau d'œufs a récemment varié entre 2500 et 3000 francs CFA. Dans ce contexte, le secteur avicole pourrait représenter une opportunité majeure pour l'entrepreneuriat local, mais c'est encore les pays limitrophes qui semblent en tirer le plus grand bénéfice.



Malheureusement, malgré son potentiel, le secteur avicole tchadien ne parvient pas à répondre aux besoins de la population en produits avicoles, notamment en œufs. Cette situation soulève des enjeux socio-économiques, d'autant plus que de nombreux jeunes diplômés se retrouvent sans emploi. Encourager l'entrepreneuriat dans cette filière pourrait non seulement combler ce vide, mais également contribuer à réduire la dépendance sociale.