Tchad : plaidoyer institutionnel pour l’autonomisation des femmes à Abéché

Une réunion de plaidoyer institutionnel s’est tenue ce matin à Abéché, dans la salle de conférence de l’hôtel 3 Étoiles, sous la présidence du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale « Ensemble pour Elle ».



En effet, la campagne « Ensemble pour Elle » est une initiative du gouvernement du Tchad, mise en œuvre avec l’appui du Projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique en Afrique subsaharienne (SWEDD Plus), et financée par la Banque mondiale.



Dans son mot introductif, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdelmamoud Adam Yaya, a salué cette initiative du projet SWEDD Plus, qu’il considère comme un levier important venant renforcer les efforts du gouvernement tchadien, ainsi que la politique prônée par le Maréchal du Tchad en faveur de l’égalité des chances et de l’autonomisation des femmes.



Prenant la parole à son tour, la directrice adjointe de la Population et du Développement humain au ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Mme Naïbé Kaïkao, a indiqué que l’objectif principal de cette campagne est d’inspirer les communautés à permettre aux filles, et aux femmes de décider librement de leur avenir, de vivre en bonne santé et en toute sécurité.



De son côté, le coordonnateur du projet APDS (Action pour le Développement et le Social), Ndilngar Guerimta, est revenu sur les réalisations menées sur le terrain par son organisation, notamment en faveur des filles et des jeunes filles de la province du Ouaddaï.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Ouaddaï a rappelé les engagements du gouvernement en matière d’autonomisation des femmes et de scolarisation des filles, citant entre autres la loi n°029 portant interdiction du mariage des enfants et la loi n°006 portant promotion de la santé de la reproduction. Il a, à cette occasion, sollicité la pleine implication des autorités locales afin d’assurer la réussite de cette campagne.



Au cours de cette rencontre, les représentants de la Plateforme interconfessionnelle du Tchad ont également pris la parole pour rassurer l’assistance de leur entière disponibilité à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de la jeune fille, contribuant ainsi au succès de la campagne « Ensemble pour Elle ».