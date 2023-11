Tchad : plus de 1,4 million d'électeurs inscrits après la révision du fichier électoral

Le ministre de l'Administration du territoire et président de la CONOREC, Limane Mahamat, a rappelé que le Tchad dispose d'un fichier électoral biométrique depuis 2015, révisé pour la première fois en 2020 avant les dernières élections présidentielles de 2021.



Selon ses déclarations, le fichier électoral utilisé lors des élections présidentielles de 2021 comptait 7 333 479 électeurs. Dans le cadre de sa mission pour l'organisation du référendum constitutionnel, la CONOREC a entrepris la révision séquencée des listes électorales de ce fichier.



La première séquence de révision a concerné les sept (7) provinces de la zone méridionale du pays. Elle a été lancée le 24 juillet 2023 et s'est achevée le 12 août 2023.



La deuxième séquence a porté sur les seize (16) autres provinces et a permis de réviser les listes électorales de ces provinces du 28 août 2023 au 16 septembre 2023.



La troisième séquence a concerné les listes électorales des Tchadiens de la diaspora dans 14 pays. Elle a débuté le 7 octobre et s'est terminée le 11 octobre 2023.



La révision de la liste électorale du quinzième pays de résidence des compatriotes de la diaspora, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, a eu lieu du 1er au 05 novembre 2023.



Le constat partagé de manière quasi unanime est que cette opération de révision du Fichier Électoral Biométrique a suscité un enthousiasme sans précédent, a souligné Limane Mahamat.