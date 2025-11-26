Tchad : plus de 9 500 réfugiés soudanais enregistrés en trois semaines

Selon la mise à jour Flash Info #13, publiée le 24 novembre 2025, 9 574 nouveaux arrivants, soit 3 575 familles, ont été enregistrés en seulement trois semaines, portant à 169 283 le nombre total de nouveaux réfugiés soudanais recensés depuis janvier 2025.



Point d’entrée : l’Ennedi-Est en première ligne

La majorité des réfugiés (60 %, soit 5 717 personnes), ont franchi la frontière par les zones d’Oure Cassoni, Bahai et Kariari (Ennedi Est). Le reste s’est réparti entre les zones de : Tiné, Wadi Fira : 30 %, Adré et Adikong (Ouaddaï) : 10 %. Les données visuelles en page 3 du document montrent également une hausse notable des arrivées sur la dernière semaine, confirmant une moyenne de 325 personnes par jour.



Un profil vulnérable : 87 % de femmes et d’enfants

Le HCR souligne que la population nouvellement arrivée est particulièrement vulnérable : 87 % sont des femmes et des enfants, 6 % présentent des besoins spécifiques (personnes âgées, enfants non accompagnés, personnes handicapées). Les réfugiés proviennent principalement de Berdick, El Fasher, Ambaru, Abougamra et Kornoi, et appartiennent aux groupes ethniques Zaghawa, Fur et Misseriya. Ils fuient les violences extrêmes : persécutions, attaques d’acteurs armés, violences basées sur le genre, extorsions et menaces.



Relocalisation : des efforts importants mais des sites saturés

Plus de 5 158 personnes ont été relocalisées vers le site de Marassabré, portant à 23 500 le nombre total de relocalisations depuis les zones frontalières de Korabo, Aringbote, Senette, Marfoua et Koulbous. Cependant, les infrastructures en construction ne couvrent que 70 % des besoins, laissant de nombreuses familles dans des abris de fortune faute de financements suffisants.



À Tiné-Extension de Touloum

Le site d’extension de Touloum a accueilli plus de 3 400 réfugiés, mais est désormais saturé. Plus de 1 000 nouveaux arrivants attendent toujours dans le centre de transit faute de place.



Dans l’Ouaddaï : pression sur les infrastructures

Les relocalisations vers Kouchaguine-Moura, Farchana et Abougoudam se poursuivent, mais le manque d’abris et d’infrastructures WASH est alarmant. À Kouchaguine-Moura, des écoles sont désormais occupées par les nouveaux arrivants, compromettant l’accès des enfants à l’éducation.



Site de Dougui

La relocalisation reprend après la levée des restrictions liées à l’épidémie de choléra. Des équipes ont évalué les abris, avec une reprise des transferts prévue pour le 25 novembre.



Une crise sous-financée

Selon le document, seuls 35 % des 701,4 millions USD requis pour la réponse humanitaire régionale ont été financés pour l’année 2025. Les besoins restent donc massifs, notamment pour : la construction d’abris, l’accès à l’eau potable, la prise en charge des enfants non accompagnés, les services de santé et de protection.



Les données du HCR montrent une augmentation sensible du flux d’arrivées depuis début novembre, confirmée par les graphiques en page 3 qui illustrent une hausse hebdomadaire des arrivées et des pics mensuels impressionnants, notamment en avril et juin 2025. Alors que les violences s’intensifient au Darfour, le Tchad continue d’accueillir un afflux massif de populations déplacées, dans un contexte humanitaire déjà extrêmement tendu.



Sans financement additionnel, de nombreux réfugiés risquent de rester exposés aux conditions de vie les plus précaires dans les semaines à venir.