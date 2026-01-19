Alwihda Info
TCHAD

Tchad : quatre agents de la Douane de Djara honorés par les autorités départementales


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 20 Janvier 2026



Ce mardi, le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, a présidé une cérémonie officielle de remise d’attestations de reconnaissance à quatre responsables de la douane de Djara.

Cette distinction vise à saluer leur engagement exemplaire dans la lutte contre la fraude et l’optimisation des recettes douanières au cours de l’année écoulée. Les agents décorés sont Mahamat Lamine Abdoulaye, chef de bureau de la Douane et de Kalimi Moussa Djabar, son adjoint, ainsi que de Bokhit Gounda Heri, chef de brigade et de son adjoint Kefli Mahamat Koulamallah.

Le préfet leur a personnellement remis les attestations, soulignant leur rigueur professionnelle et leur contribution significative à l’atteinte des objectifs de l’administration douanière. Dans son allocution, le préfet a « exprimé sa profonde gratitude et encouragé l’ensemble du personnel à maintenir cette dynamique d’excellence et de service public ».

Cette reconnaissance s’inscrit dans une volonté de valoriser les efforts des agents de l’État œuvrant dans des zones parfois difficiles, et de promouvoir une culture du mérite et de la responsabilité au sein de l’administration territoriale. Juste après la cérémonie, les autorités conduites par le préfet ont visité les différents bureaux des responsables de la douane pour s'imprégner des réalités et des conditions de leur travail.


