Tchad : quinze motos tricycles pour soutenir le développement des villages de la Grande Sido

Les villes de Maro et de Danamaji ont reçu, ce mardi 23 septembre 2025, quinze motos tricycles destinées aux Comités Villageois de Développement (CVD). Ce don s’inscrit dans le cadre du projet NexSud, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), la France et l’Union européenne, et mis en œuvre par l’APLFT en partenariat avec Caritas Suisse et IHDL.



Ces engins représentent un véritable coup de pouce pour les communautés. Ils serviront au transport des récoltes, du matériel, et faciliteront la collecte des fonds pour les caisses villageoises. A long terme, ils doivent aider les villages à mieux s’organiser et à financer eux-mêmes leurs projets de développement.



La cérémonie officielle, tenue à la préfecture de la Grande Sido a été marquée par la remise symbolique des clés par le secrétaire général du département, Allaramadji Adolphe, représentant le préfet. Celui-ci a rappelé que ces tricycles sont un bien collectif et ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles.



Pour les partenaires, ces engins sont une étape importante. Mounbaye Ngodro, chef de projet NexSud, a souligné qu’ils permettront aux communautés de mieux gérer leurs ressources et de gagner en autonomie. Le chef de canton de Maro, Kemnalta Guina Samuel, a insisté, lui aussi, sur l’usage communautaire de ces engins.



Du coté des bénéficiaires, la joie était visible. Le chef de village de Yarougo, Kemadoumadji Makota, a expliqué que les revenus tirés de l’utilisation des tricycles serviront à réparer les pompes d’eau en panne, réhabiliter le centre de santé et soutenir les enseignants communautaires.



En recevant ces tricycles, les communautés de la Grande Sido et de Danamaji se voient confier une responsabilité : faire de ces engins des outils au service du développement collectif, pour améliorer durablement la vie des habitants.