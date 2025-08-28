









TCHAD Tchad : redéfinir les soins de santé, les communautés comme actrices du projet MSF

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 28 Août 2025



Lors d'une rencontre de café-presse à la Bibliothèque nationale, en présence de quelques responsables des médias, Médecins Sans Frontières (MSF) a présenté son projet communautaire mis en place dans la province de Sila, à l’est du Tchad.

Ce programme de santé, élaboré en partenariat avec le ministère de la Santé, vise à pallier l’inaccessibilité des centres de soins, notamment lors des inondations catastrophiques de ces dernières années, qui ont fortement réduit l’accès aux services médicaux.



Dès sa conception, la communauté a été intégrée au projet et placée au cœur des décisions et de la mise en œuvre des activités. Cette approche décentralisée, menée en partenariat avec le ministère de la Santé, permet de garantir un impact plus durable et de renforcer les capacités locales.



Dans une région particulièrement affectée par le changement climatique, MSF a conçu un modèle de soins de santé plus efficace et plus pérenne, reposant sur l'implication active des populations. « Les importantes inondations de ces dernières années ont considérablement réduit l'accès aux soins médicaux », explique Honorine B. Uwaringenzi, responsable médicale de MSF à Sila.



« MSF a adapté son approche afin de donner aux communautés les moyens de s’approprier leurs soins de santé, assurant ainsi un impact plus durable et plus pertinent. » Certains membres de la communauté ont été formés, et ont participé activement à la réalisation d’une vidéo participative, capturant leur quotidien et leur rôle dans la prestation des soins.



Cette vidéo offre une perspective unique sur les efforts collectifs de la population et sensibilise les villages environnants aux solutions communautaires dans un contexte de crise sanitaire chronique. Le Tchad est en effet confronté à des épidémies récurrentes telles que le choléra, l’hépatite E, la rougeole ou encore la diphtérie.



Cette situation est aggravée par la faiblesse du système de santé officiel, le manque de personnel qualifié, la pénurie de médicaments, et les défis environnementaux comme les inondations ou l’absence d’infrastructures routières. Au fil de ses années d’intervention au Tchad, MSF a encouragé une prise de conscience sur les limites des modèles humanitaires centrés uniquement sur le renforcement des structures de santé publiques. La question se pose alors : les actions de MSF peuvent-elles perdurer après son retrait ? Le projet de Sila tente d'y répondre en impliquant activement la population via une approche décentralisée.



« Les membres de la communauté font face à de nombreux obstacles pour accéder aux soins, rendant le dépistage et le traitement précoces des maladies très difficiles », poursuit Honorine B. Uwaringenzi. « Or, les mesures préventives et un accès rapide aux soins augmentent significativement les chances de guérison. »



Dans les 91 villages concernés, chaque communauté a désigné un représentant, formé par MSF pour devenir agent de santé communautaire, accoucheuse traditionnelle ou "maman-MUAC" ces dernières étant chargées d’identifier les enfants présentant des signes de malnutrition. Leur rôle est de traiter les maladies simples et de détecter précocement les cas de paludisme, de diarrhée, d’infections respiratoires ou de malnutrition.



Grâce à cette implication, les équipes de MSF souhaitent améliorer l’accès aux soins préventifs et curatifs, tout en développant les compétences locales nécessaires à une gestion autonome des crises sanitaires. MSF soutient également des activités liées à l’eau et à l’assainissement, pour atténuer l’impact des changements climatiques et garantir un accès durable à la santé. Les communautés de Sila sont particulièrement touchées par ces bouleversements climatiques.



Pendant la saison des pluies, les inondations perturbent considérablement l’accès aux soins, à l’alimentation et à d'autres services de base. « Lorsque les ouadis (lits de rivières asséchés) et les routes sont inondés, les villages sont coupés du monde », explique Souley Harouna, chef de mission MSF au Tchad.



L’initiative communautaire de MSF vise donc à renforcer durablement les systèmes de santé existants, plutôt qu’à les remplacer temporairement, avec l’espoir qu’ils soient pérennisés après le départ de l'organisation.



Les chiffres clés de l’intervention MSF au Tchad en 2024 se présentent comme suit : 609 188 vaccinations (PEV) ; 534 980 consultations ; 35 849 cas de malnutrition aiguë sévère traités ; 15 970 cas de malnutrition aiguë modérée ; 2 421 latrines et douches construites ; 3 525 chirurgies réalisées ; 150 forages construits ou réhabilités ; 60 442 cas de paludisme soignés; 8 330 accouchements assistés; 34 326 hospitalisations; 517 028 tonnes d’eau potable distribuées.



Fondée en 1971, Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale humanitaire internationale, indépendante, qui intervient en urgence auprès des populations privées d’accès aux soins, victimes de conflits, d’épidémies ou de catastrophes naturelles. MSF est présente au Tchad depuis plus de 50 ans. En 2024, elle y a mené 12 projets, mobilisant 1 259 personnes, dont 89 % de personnel tchadien.





