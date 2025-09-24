Alwihda Info
TCHAD

Tchad : réunion des parties prenantes du Projet d’éducation en situation d’urgence à Kiskawa


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper - 24 Septembre 2025



Tchad : réunion des parties prenantes du Projet d’éducation en situation d’urgence à Kiskawa
Dans le cadre du Projet d’éducation en situation d’urgence financé par ECHO et mis en œuvre par l’ONG ACTED depuis 2021, une réunion des parties prenantes s’est tenue hier 23 septembre 2025 à Kiskawa.

La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Fouli, Dimouya Souapebe, en présence du délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat.

Cette rencontre avait pour objectif d’examiner la faisabilité de la pérennisation des acquis du projet dans les écoles bénéficiaires du soutien d’ACTED. Communautés, autorités locales et responsables d’ACTED ont évalué ensemble les différentes réalisations menées au cours des quatre dernières années.

Parmi celles-ci figurent la mise en place des activités génératrices de revenus scolaires, la réhabilitation des infrastructures éducatives – notamment les salles de classe, les latrines, les cuisines-hangars et les forages – ainsi que d’autres actions visant à renforcer l’accès et la qualité de l’éducation.

À l’issue des échanges, les représentants des communautés se sont engagés à bien gérer les AGR scolaires et à instaurer une cotisation mensuelle de 250 francs CFA par élève, afin d’assurer la continuité de l’éducation après la fin du projet. De son côté, le coordinateur du programme Lac d’ACTED a annoncé que l’organisation prendra en charge cinq élèves vulnérables par école afin de faciliter leur scolarisation.

Pour sa part, le délégué provincial de l’Éducation nationale du Lac, Idriss Moussa Mahamat, a salué cette initiative et promis d’appuyer les écoles concernées en personnel enseignant selon la possibilité. Le préfet du département de Fouli, Dimouya Souapebe, a rassuré les participants de sa détermination à assurer le suivi rigoureux des activités, afin de garantir la bonne marche et la durabilité des acquis du projet.

Ce projet, qui a pris fin en septembre 2025, laisse désormais place à la responsabilité des communautés et des autorités pour continuer à faire vivre l’éducation dans les zones concernées.


