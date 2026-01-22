Tchad : signature de convention de coopération entre SONATRACH/IAP et l’INSPEM

En marge du SEMICA Tchad, une étape majeure a été franchie avec la signature d’une convention de coopération entre SONATRACH / Institut Algérien du Pétrole (IAP), représenté par son directeur général, Dr Mohamed Khodja, et l’Institut National Supérieur de Pétrole de Mao (INSPEM), représenté par son directeur général Dr Alhadj Hisseine Issaka.



Cette convention vise à renforcer la coopération académique et technique à travers le développement de la formation des formateurs, l’accueil des étudiants, ainsi que la mise en œuvre de programmes de formation continue.



Un partenariat stratégique au service du développement du capital humain, du transfert de compétences et de la montée en expertise des secteurs pétrolier et minier, contribuant ainsi à une coopération Sud–Sud durable et mutuellement bénéfique.