Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : sortie de la 2ᵉ promotion en Management de la performance de l’administration publique de l’ENA


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 10 Octobre 2025


N’Djamena – L’École Nationale d’Administration (ENA) a organisé ce vendredi la cérémonie solennelle de sortie de la 2ᵉ promotion du Cycle national de perfectionnement en “Management de la performance de l’administration publique”. L’événement s’est tenu au ministère des Affaires étrangères, sous le haut patronage de la Ministre, Secrétaire générale du Gouvernement et Présidente du Conseil d’administration de l’ENA.


Tchad : sortie de la 2ᵉ promotion en Management de la performance de l’administration publique de l’ENA
Dans son allocution, le Dr Youssouf Mahamat Youssouf Terri, coordonnateur de la formation, a salué le mérite et la persévérance des 41 auditeurs ayant achevé avec succès une année exigeante. Il a mis en avant la singularité de cette promotion, composée de hauts cadres – anciens ministres, présidents de conseils d’administration, directeurs généraux et parlementaires – qui ont accepté de « revenir sur les bancs de l’école » pour renforcer leurs compétences.

Il a également souligné la diversité des profils, la qualité du cursus animé par des experts nationaux et internationaux, ainsi que l’esprit de solidarité et de fraternité qui a marqué l’année. Tout en reconnaissant quelques dérives liées à l’usage inapproprié de l’intelligence artificielle par une minorité, il a insisté sur la nécessité de « tirer les leçons de cette expérience pour améliorer les formations futures ».

Une école au cœur de la réforme de l’État

Le Directeur général de l’ENA, le Dr Mahamat Borgou Hassane, a exprimé sa « fierté et satisfaction profonde ». Selon lui, la formation continue n’est pas une option, mais une « nécessité stratégique » et un « levier fondamental » pour transformer l’administration publique.

S’adressant aux lauréats, il les a désignés comme les « ambassadeurs d’une nouvelle culture administrative » fondée sur la compétence, l’intégrité et l’efficacité. Il a replacé cette réussite dans le cadre des réformes impulsées par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et le Premier ministre Allamaye Halina, affirmant que « l’ENA s’est transformée en un véritable laboratoire d’innovation administrative et un accélérateur de compétences ».

Il a aussi salué la présence des auditeurs de la 3ᵉ promotion, dont les cours débuteront le 3 novembre, preuve d’un élan continu.

« L’humilité précède la qualité »

La Ministre, Secrétaire générale du Gouvernement et Présidente du Conseil d’administration de l’ENA, le Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a livré le discours de clôture. Elle a salué bien plus qu’une fin de formation : « un état d’esprit ».

Rendant hommage à l’humilité des cadres expérimentés qui ont accepté de reprendre le chemin des études, elle a déclaré : « Votre présence ici dit l’essentiel : l’humilité précède la qualité. » Elle a rappelé que la vision du Président de la République met au cœur de l’action publique la montée en compétences et la culture du résultat.

Décrivant l’ENA comme un « atelier d’exigence » et non un « monument », elle a réaffirmé deux principes fondamentaux : le bilinguisme effectif et le management de la performance, qui « n’est pas un slogan, mais une culture ».

Une promesse pour l’avenir

En conclusion, elle a invité les diplômés à considérer leur certificat non comme un aboutissement, mais comme « une promesse » : celle de continuer à grandir pour rendre demain l’action publique « plus claire, plus juste, plus efficace, au service des concitoyens ».

La cérémonie s’est achevée sous les applaudissements, consacrant les lauréats comme de véritables ambassadeurs d’une administration tchadienne renouvelée, placée sous le signe de l’humilité, de l’efficacité et de l’exigence.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/10/2025

Tchad : Inquiétude des cultivateurs du Guéra Malgré un bon début de saison pluvieuse

Tchad : Inquiétude des cultivateurs du Guéra Malgré un bon début de saison pluvieuse

Tchad : Togoï, le maître du désert une légende vivante des pistes sahariennes du Tchad Tchad : Togoï, le maître du désert une légende vivante des pistes sahariennes du Tchad 10/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : un médecin comparaît pour le « vol » présumé d’un nouveau-né dans un hôpital

10/10/2025

Tchad : à N'Djamena, un chauffeur de poids lourd incarcéré suite à un accident mortel

10/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter