Tchad : un accord de don signé pour l'interconnexion électrique avec le Cameroun

Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne et le représentant résident de la Banque africaine de développement (BAD), Ali Lamine Zene, ont signé vendredi via visioconférence un accord de don pour le projet du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad.



Le montant du don s'élève à plus de 19 milliards Fcfa. Il contribuera au financement d'une partie des coûts du projet.



La réalisation du projet permettra la fourniture d'électricité en quantité suffisante et à faible coût.