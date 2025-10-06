Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un atelier ATP pour l’assainissement durable au Kanem-Centre


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 7 Octobre 2025



Tchad : un atelier ATP pour l’assainissement durable au Kanem-Centre
Lundi passé, un atelier essentiel sur l’Assainissement Total Piloté par les Écoles (ATP) a été organisé par l’ONG CIAUD Canada, à l’intention des enseignants du département du Kanem-Centre. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de l’accès aux services d’assainissement et d’hygiène en milieu communautaire et scolaire », mis en œuvre par CIAUD Canada, en partenariat avec UNICEF.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Mbodou Mouta Ali, inspecteur départemental de l’Éducation nationale du Kanem-Centre, accompagné de Tena Éric Banda, chef de Projet WASH de l’ONG CIAUD Canada.

Dans son allocution, M. Banda a exprimé sa gratitude envers les participants, tout en rappelant que l’objectif principal de l’atelier est de sensibiliser et former les enseignants à l’approche ATP, qui vise à mobiliser les élèves et les communautés scolaires pour éliminer la défécation à l’air libre, et améliorer les pratiques d’hygiène.

Il a souligné que cette formation constitue une étape cruciale pour faire des enseignants de véritables acteurs du changement au sein de leurs communautés.

Prenant la parole à son tour, l’inspecteur Mbodou Mouta Ali a salué l’engagement de CIAUD Canada et de son partenaire UNICEF, pour la tenue de cet atelier, qu’il a qualifié de hautement bénéfique pour les établissements scolaires. Il a encouragé les participants à faire preuve d’assiduité, d’implication et d’interactivité tout au long des échanges.

Au total, 50 participants prennent part à cet atelier, prévu pour durer deux jours.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/10/2025

Tchad : Lancement de la Semaine de la Fille Tchadienne à Abéché

Tchad : Lancement de la Semaine de la Fille Tchadienne à Abéché

Tchad : La Journée mondiale des enseignants face à la dévalorisation d'une profession Tchad : La Journée mondiale des enseignants face à la dévalorisation d'une profession 06/10/2025

Populaires

Tchad : Le SYMET convoque une assemblée générale pour exiger le statut particulier des Médecins

06/10/2025

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

06/10/2025

Elections au Gabon : Le PDG de l'ancien Président Ali Bongo dénonce une "forfaiture" et exige l'annulation des résultats électoraux

06/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/10/2025 - Dr Magloire Kede Onana, enseignant associé des Universités, écrivain et directeur des Collections Harmattan Paris.

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Journée mondiale : l’enseignant, le facilitateur malgré tout !

Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale Interdiction de retour sur le territoire Français annulée : la Cour administrative d’appel de Paris consolide le droit à la vie privée et familiale 03/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter