Tchad : un atelier ATP pour l’assainissement durable au Kanem-Centre

Lundi passé, un atelier essentiel sur l’Assainissement Total Piloté par les Écoles (ATP) a été organisé par l’ONG CIAUD Canada, à l’intention des enseignants du département du Kanem-Centre. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Amélioration de l’accès aux services d’assainissement et d’hygiène en milieu communautaire et scolaire », mis en œuvre par CIAUD Canada, en partenariat avec UNICEF.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Mbodou Mouta Ali, inspecteur départemental de l’Éducation nationale du Kanem-Centre, accompagné de Tena Éric Banda, chef de Projet WASH de l’ONG CIAUD Canada.



Dans son allocution, M. Banda a exprimé sa gratitude envers les participants, tout en rappelant que l’objectif principal de l’atelier est de sensibiliser et former les enseignants à l’approche ATP, qui vise à mobiliser les élèves et les communautés scolaires pour éliminer la défécation à l’air libre, et améliorer les pratiques d’hygiène.



Il a souligné que cette formation constitue une étape cruciale pour faire des enseignants de véritables acteurs du changement au sein de leurs communautés.



Prenant la parole à son tour, l’inspecteur Mbodou Mouta Ali a salué l’engagement de CIAUD Canada et de son partenaire UNICEF, pour la tenue de cet atelier, qu’il a qualifié de hautement bénéfique pour les établissements scolaires. Il a encouragé les participants à faire preuve d’assiduité, d’implication et d’interactivité tout au long des échanges.



Au total, 50 participants prennent part à cet atelier, prévu pour durer deux jours.