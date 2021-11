Tchad : "un budget suppose des chiffres. Nous étions en face d'une littérature" (Alladoum Djarma)

Le conseiller au CNT, Alladoum Djarma Baltazar, a exprimé le 8 novembre des préoccupations sur la lettre d'orientation budgétaire du gouvernement. Il a interpellé le ministre des Finances et du Budget au Palais de la démocratie.



"Pour nous, un budget suppose des chiffres. Nous étions en face d'une littérature. Le mois de septembre à décembre, c'est la session budgétaire. Je voudrais que Monsieur le ministre me dise ici, est-ce que cette lettre sera bientôt accompagnée d'un document chiffré. Si oui, c'est à quand ce document car le temps parait compté", a déclaré Alladoum Djarma Baltazar.



En réaction, le ministre Tahir Hamid Nguilin a affirmé que "les chiffres ont suivi", ajoutant que "les enveloppes consacrées à chacun des ministères et institutions ont été communiquées par des courriers".



Alladoum Djarma Baltazar a également fait part d'une inquiétude sur l'autonomie budgétaire du Conseil national de transition. "L'autonomie est entière. Elle est dans l'exécution du budget, en intégrant la capacité globale de l'État", a répondu Tahir Hamid Nguilin.