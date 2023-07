Tchad : un excès de vitesse cause un décès et des blessés en périphérie de Moundou

Un accident de la route s'est produit le 11 juillet dernier, vers 12 heures à Bitanda, un quartier situé en périphérie de Moundou, sur l'axe menant à la frontière avec le Cameroun.



Le véhicule transportait des caisses de bière et d'autres bagages en plus des passagers.



L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident qui a causé un décès et 7 blessés, dont trois gravement atteints, conduits à l'hôpital de Moundou.