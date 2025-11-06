Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un geste pour l'avenir numérique des étudiants de l'ISMEA Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 6 Novembre 2025



Tchad : un geste pour l’avenir numérique des étudiants de l’ISMEA Sarh
Le fondateur de l’Institut des Sciences du Management et d’Économie Appliquée (ISMEA), Dr Ngueto Tiraïna Yambaye, a offert 30 ordinateurs portables, une imprimante couleur et un vidéo-projecteur au campus de l’ISMEA de Sarh.

Ce don vise à aider les étudiants à mieux se familiariser avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), devenus indispensables dans le monde actuel.

Lors de la remise officielle, le représentant du fondateur, Ousmane Mahamat Thiam, administrateur délégué chargé de la bonne gouvernance, a souligné l’importance de cette action a notifié que grâce à cette initiative, l’ISMEA Sarh fait un pas de plus vers une éducation moderne et connectée, préparant aux étudiants à relever les défis du monde numérique. «

Aujourd’hui, la maitrise des technologies de l’information est essentielle pour s’intégrer dans le monde professionnel du 21e siècle. Ces équipements ne sont pas de simples outils, mais des clés qui ouvriront aux étudiants les portes de la modernité et de l’innovation », a-t-il déclaré. Les étudiants ont accueilli avec enthousiasme ce geste, qu’ils qualifient de très encourageant pour leur formation.

Le directeur du campus de Sarh, Dr Maïnketé Senghor, a exprimé sa reconnaissance envers le fondateur pour ce qu’il a appelé un acte salvateur :« Notre institut faisait face à l’obsolescence de son matériel informatique. Ce don arrive donc à point nommé. Il améliorera la qualité de l’enseignement et renforcera l’efficacité de nos équipes, contribuant ainsi à la transformation numérique de notre établissement », a-t-il affirmé.


