Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : « un jour spécial pour le Tchad et pour les Sao » (Marius Mouandilmadji)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2025



Tchad : « un jour spécial pour le Tchad et pour les Sao » (Marius Mouandilmadji)
À la veille du premier match officiel des Sao du Tchad au nouveau stade de Mandjafa, l’international tchadien Marius Mouandilmadji a adressé un message empreint d’émotion et de fierté à ses compatriotes. « Demain sera un jour spécial pour nous, d’abord en tant que Tchadiens et ensuite comme footballeurs », a-t-il déclaré.

Ce match marquera en effet une double symbolique : le tout premier rendez-vous officiel dans ce joyau sportif qu’est le stade de Mandjafa, et surtout le grand retour des Sao devant leur public après plus de cinq années à jouer leurs matchs « à domicile » à l’étranger.

Pour Marius Mouandilmadji, c’est l’occasion de renouer les liens avec les supporters tchadiens, privés depuis trop longtemps de cette communion. « C’est l’occasion de communier et de recréer le lien avec nos supporters tchadiens résidents au pays », a-t-il insisté. Confiant et optimiste, l’attaquant a souhaité « un bon match » à ses coéquipiers et appelé la population à se mobiliser massivement pour soutenir l’équipe nationale.

« Sortez massivement pour soutenir notre équipe nationale. Sao un jour, Sao toujours », a-t-il lancé, concluant son message par un vœu de succès et une note d’espoir : « À bientôt, inshallah. » Demain, les Sao joueront donc bien plus qu’un simple match : ils offriront au peuple tchadien le symbole d’un renouveau et d’une communion retrouvée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental 02/09/2025

Populaires

Africa's Business Heroes : les 20 meilleurs entrepreneurs se qualifient pour les demi-finales à Dakar

02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Côte d'Ivoire : initiative novatrice pour protéger les enfants dans les communautés productrices de cacao

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter