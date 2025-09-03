Tchad : « un jour spécial pour le Tchad et pour les Sao » (Marius Mouandilmadji)

À la veille du premier match officiel des Sao du Tchad au nouveau stade de Mandjafa, l’international tchadien Marius Mouandilmadji a adressé un message empreint d’émotion et de fierté à ses compatriotes. « Demain sera un jour spécial pour nous, d’abord en tant que Tchadiens et ensuite comme footballeurs », a-t-il déclaré.



Ce match marquera en effet une double symbolique : le tout premier rendez-vous officiel dans ce joyau sportif qu’est le stade de Mandjafa, et surtout le grand retour des Sao devant leur public après plus de cinq années à jouer leurs matchs « à domicile » à l’étranger.



Pour Marius Mouandilmadji, c’est l’occasion de renouer les liens avec les supporters tchadiens, privés depuis trop longtemps de cette communion. « C’est l’occasion de communier et de recréer le lien avec nos supporters tchadiens résidents au pays », a-t-il insisté. Confiant et optimiste, l’attaquant a souhaité « un bon match » à ses coéquipiers et appelé la population à se mobiliser massivement pour soutenir l’équipe nationale.



« Sortez massivement pour soutenir notre équipe nationale. Sao un jour, Sao toujours », a-t-il lancé, concluant son message par un vœu de succès et une note d’espoir : « À bientôt, inshallah. » Demain, les Sao joueront donc bien plus qu’un simple match : ils offriront au peuple tchadien le symbole d’un renouveau et d’une communion retrouvée.