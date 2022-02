Tchad : un mort et plusieurs blessés dans des violences éleveurs-agriculteurs au Sud

Un conflit lié à l'utilisation et à l'accès aux ressources agro-pastorales a eu lieu entre des éleveurs et agriculteurs le 31 janvier 2022 dans la zone méridionale du Tchad précisément au village Liman, une zone d'accueil des réfugiés au Logone Oriental.



Le bilan est d'un mort et de sept blessés graves.



Le chef de village de Liman, Allaramadji Dieudonné, explique que les jeunes du village ont organisé une journée de récoltes. Après la récolte, les éleveurs ont laissé les boeufs détruire les champs. Ayant appris cela, les jeunes se sont précipités pour les interpeller. Les éleveurs ont tiré sur eux avec des flèches.



Le chef de village Djandjarou 2, Jérémie Madar, a pour sa part indiqué que dimanche, aux environs 17 à 18 heures, la population locale a commencé les récoltes. Après les travaux, la population est rentrée pour revenir le lendemain afin de transporter les grains à la maison. La même nuit, les éleveurs ont laissé leur bétail saccager des grains de mil récoltés. La population a interpellé les éleveurs. Ces derniers n'ont pas accepté les reproches et ont commencé à tirer sur la population. Jérémie Madar appelle le gouvernement à intervenir.