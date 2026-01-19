Tchad : un nouveau-né abandonné dans la rue à Moundou survit miraculeusement

Un nourrisson de sexe féminin a été retrouvé vivant, abandonné dans un couloir étroit entre deux murs du quartier Dokab, dans le 1ᵉʳ arrondissement de Moundou. Contre toute attente, la petite fille a survécu à cette terrible épreuve.



Le Dr Mbailassem Napoléon Cristalin, médecin consultant à la clinique El Jiré Rapha de Moundou, a pris en charge l’enfant immédiatement après sa découverte. Il a expliqué les circonstances dramatiques de cet abandon et donné des précisions sur l’état de santé du nourrisson.



Selon le docteur, la petite fille présente un état de santé stable malgré les conditions extrêmes dans lesquelles elle a été retrouvée. Elle reçoit actuellement les soins appropriés à la clinique.