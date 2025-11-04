Tchad : un nouveau-né retrouvé sans vie près de l’hôpital provincial de Goz-Beïda

Les habitants de Goz-Beïda province de Sila, a été profondément choquée ce mercredi 05 novembre 2025, très tôt dans la matinée, après la découverte du corps sans vie d’un nouveau-né de sexe masculin, retrouvé près de l’hôpital provincial.



Selon les premières informations, ce sont des passants qui ont aperçu le corps du nourrisson flottant dans l’eau, avant d’alerter les autorités locales. Les forces de défense et de sécurité se sont rendus sur les lieux pour constater les faits, et procéder à la récupération du corps.



Une enquête a été immédiatement ouverte afin d’identifier le coupable, et de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Pour l’instant, aucune piste n’est écartée et les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités.