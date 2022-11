Tchad : une course sur route dénommée "10 km de la BEAC" prévue le 20 novembre

La Fédération tchadienne d'athlétisme (FTA) a organisé une conférence de presse relative au lancement officiel de la course sur route à l'occasion du 50ème anniversaire de la BEAC qui aura lieu le 20 novembre 2022 à N'Djamena, informe Faudet Ali, président de la FTA.



Créée le 22 novembre 1972, la Banque des États de l'Afrique Centrale est la Banque centrale commune aux 6 États qui constituent la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) : le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Le 22 novembre prochain, la BEAC célébrera cinquante années consacrées au bien-être de la population de la CEMAC.



Selon le secrétaire général de la FTA, sauf ceux qui sont suffisamment aptes selon les conclusions des médecins et ayant 15 ans révolus sont habilités à y prendre part. L'itinéraire de cette course est du rond-point Kasser à la Place de la nation.



Les 10 premiers des catégories homme et femme seront récompensés.



Les inscriptions se font au Lycée de Walia, Lycée de Gassi, Stade Idriss Mahamat Ouya, Lycée Ibrahim Itno de Farcha et au Lycée de Koundoul.