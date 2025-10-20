Alwihda Info
TCHAD

Tchad : une délégation de l’ONAPE séjourne à Abu Dhabi pour les préparatifs du PND


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Octobre 2025



Une délégation de l’ONAPE, conduite par son directeur, Nassouradine Abakar Kessou, séjourne actuellement à Abu Dhabi dans le cadre des préparatifs de la table ronde sur le financement du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».

Dans l’après-midi du 20 octobre 2025, Nassouradine Abakar Kessou et son équipe ont tenu une séance de travail avec Oumar Teguene Idibei, ambassadeur de la République du Tchad auprès des Émirats arabes unis.

Au cours de cette rencontre, le directeur de l’ONAPE a présenté à l’ambassadeur trois projets majeurs (PROJEV, PROJIART et PROJIACE) portés par l’institution. Ces initiatives s’inscrivent dans les priorités du programme politique du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et s’alignent pleinement sur les objectifs du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».

L’ambassadeur a exprimé sa disponibilité à soutenir l’ONAPE dans cette dynamique, notamment en facilitant les démarches pour la recherche à l’accès aux financements auprès des partenaires.


