TCHAD

Tchad : une mission du Conseil provincial en tournée dans le Kanem profond


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 22 Janvier 2026



La mission de consultation citoyenne du Conseil provincial du Kanem est arrivée ce matin à Rig-Rig, chef-lieu du département du Kanem-Ouest.

Conduite par le président du Conseil provincial, Mahamat Nour Mallaye, la délégation, composée de plusieurs membres, a été chaleureusement accueillie par les autorités locales. Dès leur arrivée, les membres de la mission ont présenté leurs civilités au préfet du département, Senoussi Foki Ahmat.

L’objectif principal de cette tournée est de s’imprégner des réalités du terrain afin d’apporter des réponses concrètes aux besoins exprimés par la population. Des rencontres sont prévues dans les prochaines heures avec l’ensemble des couches sociales du département.


