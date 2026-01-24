Tchad : une voiture ravagée par les flammes devant la station Kaba à Abéché

Selon des témoins, le propriétaire s’était arrêté pour faire le plein lorsque le réservoir de sa voiture a présenté une perforation, provoquant une fuite de carburant. Ce dernier a coulé jusqu’au tuyau d’échappement chaud — souvent appelé « choucman » — et a pris feu instantanément.



Les services de secours de la mairie d’Abéché ont été alertés et sont rapidement intervenus pour tenter de maîtriser l’incendie. Malgré leurs efforts, le véhicule a été complètement consumé par les flammes.



Heureusement, aucun blessé n’a été signalé. Toutefois, les dégâts matériels sont considérables, rappelant l’importance de la vigilance lors des opérations de ravitaillement en carburant.

