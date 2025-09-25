Tchad : visite de suivi des travaux des autorités du Kanem sur le site de la centrale solaire de Mao

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a effectué jeudi une visite de suivi de l’évolution des travaux sur le site de la centrale solaire de la ville de Mao.



Il était accompagné d’une importante délégation, composée notamment du président du conseil provincial, Mahamat Nour Mallaye, des délégués provinciaux, des chefs de services déconcentrés de l’État, des autorités traditionnelles ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET), lancées le 19 mars 2025 à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis. Ce projet, financé à plus de 80 % par une banque, constitue une initiative majeure visant à améliorer l’accès à l’énergie dans la ville de Mao, contribuant ainsi au développement économique et social.



En renforçant l’approvisionnement en électricité, il ambitionne de soutenir les activités commerciales et industrielles tout en répondant aux besoins des populations locales. Très satisfait de l’avancement des travaux, le premier magistrat de la province a salué les efforts déployés par l’entreprise Lemi Solar Chad.



Il a rappelé à celle-ci l’importance de respecter les délais prévus. Il a également souligné que ce projet illustre la volonté du gouvernement de la 5ᵉ République de renforcer les infrastructures énergétiques du pays, et de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans le cadre d’une transition énergétique durable.



De son côté, le président du conseil provincial du Kanem, Mahamat Nour Mallaye, a salué cette initiative salvatrice, qui répond aux attentes de la population. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à l’évolution des travaux. La visite s’est achevée par une photo de famille.