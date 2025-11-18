Tchad : visite surprise du général Ismat Issakha Acheikh dans les établissements scolaires d’Am-Timan

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a effectué ce mercredi 19 novembre 2025, une série de visites inopinées dans plusieurs établissements scolaires de la ville d’Am-Timan. Il était accompagné de Souleymane Issakha Abdoulaye, président du conseil provincial du Salamat.



Cette descente sur le terrain a conduit la délégation dans deux établissements : l’école primaire Ridina et le lycée bilingue d’Am-Timan. À l’école Ridina, le général a échangé avec le responsable de l’établissement sur les conditions de fonctionnement, avant de visiter plusieurs salles de classe.



Il y a salué les élèves, et s’est enquis de leur quotidien scolaire. Au lycée bilingue d’Am-Timan, dirigé par le proviseur Allamine Ousmane, le délégué général a pris connaissance des réalités des deux sections que compte l’établissement : la section bilingue et la section arabe. Après un entretien avec le chef d’établissement, il s’est rendu dans les classes pour prodiguer des conseils, et encourager les élèves à persévérer dans leurs études.



À l’issue de cette tournée, le général Ismat Issakha Acheikh a expliqué que cette initiative visait à s’imprégner de la réalité du système éducatif dans la province. Il a souligné l’importance de comprendre les conditions de vie des élèves et des enseignants, de vérifier la présence effective du personnel enseignant, et d’identifier les éventuelles insuffisances afin de proposer des solutions concrètes.



« J’ai désormais une idée claire des manquements et des actions à entreprendre pour améliorer la situation », a-t-il déclaré. Le délégué général a également exhorté les élèves à faire preuve de discipline et de respect envers leurs enseignants. Il a insisté sur l’assiduité et le sérieux dans le suivi des cours, qu’il considère comme des conditions essentielles à la réussite scolaire.