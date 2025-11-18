Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : visite surprise du général Ismat Issakha Acheikh dans les établissements scolaires d’Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 19 Novembre 2025



Tchad : visite surprise du général Ismat Issakha Acheikh dans les établissements scolaires d’Am-Timan
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a effectué ce mercredi 19 novembre 2025, une série de visites inopinées dans plusieurs établissements scolaires de la ville d’Am-Timan. Il était accompagné de Souleymane Issakha Abdoulaye, président du conseil provincial du Salamat.

Cette descente sur le terrain a conduit la délégation dans deux établissements : l’école primaire Ridina et le lycée bilingue d’Am-Timan. À l’école Ridina, le général a échangé avec le responsable de l’établissement sur les conditions de fonctionnement, avant de visiter plusieurs salles de classe.

Il y a salué les élèves, et s’est enquis de leur quotidien scolaire. Au lycée bilingue d’Am-Timan, dirigé par le proviseur Allamine Ousmane, le délégué général a pris connaissance des réalités des deux sections que compte l’établissement : la section bilingue et la section arabe. Après un entretien avec le chef d’établissement, il s’est rendu dans les classes pour prodiguer des conseils, et encourager les élèves à persévérer dans leurs études.

À l’issue de cette tournée, le général Ismat Issakha Acheikh a expliqué que cette initiative visait à s’imprégner de la réalité du système éducatif dans la province. Il a souligné l’importance de comprendre les conditions de vie des élèves et des enseignants, de vérifier la présence effective du personnel enseignant, et d’identifier les éventuelles insuffisances afin de proposer des solutions concrètes.

« J’ai désormais une idée claire des manquements et des actions à entreprendre pour améliorer la situation », a-t-il déclaré. Le délégué général a également exhorté les élèves à faire preuve de discipline et de respect envers leurs enseignants. Il a insisté sur l’assiduité et le sérieux dans le suivi des cours, qu’il considère comme des conditions essentielles à la réussite scolaire.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/11/2025

Tchad : soixante conseillers formés pour mieux accompagner les entrepreneurs du Moyen-Chari

Tchad : soixante conseillers formés pour mieux accompagner les entrepreneurs du Moyen-Chari

Tchad : ENA et INSP valident un nouveau référentiel pour moderniser la fonction publique Tchad : ENA et INSP valident un nouveau référentiel pour moderniser la fonction publique 18/11/2025

Populaires

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération

18/11/2025

Tchad : à Abéché, Moov Africa récompense les gagnants de la promotion « Allô Allô »

18/11/2025

Tchad : à Koukou-Angarana, deux enfants périssent dans un incendie

18/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter