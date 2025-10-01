Tchad vs Mali : Conférence de presse des Sao pour la présentation des joueurs



L'annonce intervient en prévision du match crucial qui opposera le Tchad au Mali dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA (CAF, Groupe I).

Détails du match

Le coup d'envoi de la rencontre Tchad - Mali sera donné le mercredi 8 octobre 2025 à 16:00 UTC.

Actuellement, le Tchad occupe la 6e place du Groupe I, tandis que le Mali est classé 4e.

Le dernier affrontement entre les deux nations, le 17 novembre dernier (1ère journée des éliminatoires), s'était soldé par une victoire du Mali sur le score de 3-1. L'équipe tchadienne cherchera donc à prendre sa revanche et à améliorer son classement lors de cette unique rencontre de la saison entre les deux équipes.