AFRIQUE

Tentative de Coup d'État au Bénin : Les Ambassades appellent à la prudence et au confinement


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


Suite aux informations faisant état d'une tentative de coup d'État et de troubles à Cotonou, notamment des coups de feu près du Camp Guezo et du domicile du Président Patrice Talon, les ambassades de France et de Russie ont émis des consignes de sécurité strictes à l'intention de leurs ressortissants.


Tentative de Coup d'État au Bénin : Les Ambassades appellent à la prudence et au confinement


 

Consignes de l'Ambassade de France au Bénin


L'Ambassade de France a diffusé un message appelant au confinement immédiat, le temps que la situation soit éclaircie :

« Chers compatriotes,

Des coups de feu ont été signalés à Camp Guezo, à proximité du domicile du Président de la République, M. Patrice Talon. Par mesure de sécurité, nous vous invitons à rester à votre domicile jusqu’à nouvel ordre, le temps que la situation soit pleinement clarifiée.

Nous vous recommandons de suivre régulièrement les informations et de rester attentifs aux communications officielles dans les prochaines heures. »




Recommandations de l'Ambassade de Russie


L'Ambassade de Russie au Bénin et au Togo a également appelé ses ressortissants à la prudence ce dimanche 7 décembre 2025 :

« Chers compatriotes du Bénin,

Jusqu'à ce que la situation à Cotonou soit clarifiée, nous vous recommandons de rester chez vous et de respecter les précautions de base. Nous vous informerons davantage de l'évolution de la situation. »



Ces communications confirment l'existence de troubles sérieux à Cotonou, incitant les populations étrangères à observer la plus grande prudence et à éviter tout déplacement.

