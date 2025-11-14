Alwihda Info
AFRIQUE

Togo : Coopération économique renforcée suite au Forum UK-WCAF IV


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est entretenu ce 13 novembre 2025 avec une délégation du Royaume-Uni, conduite par l’envoyé commercial britannique en Afrique de l’Ouest francophone, Ben Coleman, en séjour au Togo dans le cadre du quatrième Forum Royaume-Uni-Afrique francophone de l’Ouest et du Centre (UK-WCAF IV). L'entrevue s’est tenue en présence du nouvel ambassadeur britannique au Togo, Robert John Marshall.


Ben Coleman s’est réjoui de cette rencontre avec le président du Conseil sur l’avenir du partenariat entre le Royaume-Uni et les pays de l’Afrique francophone de l’Ouest et du Centre.
 

Il a salué la qualité des travaux de ce forum, soulignant particulièrement la participation remarquable du président du Conseil à la cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle il a exposé sa vision ambitieuse d’un nouveau chapitre du partenariat entre le Royaume-Uni et l’Afrique francophone.

 

« C’était un grand honneur pour nous d’être avec le président du Conseil. Nous sommes au Togo pour deux jours afin d’approfondir les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Afrique de l’Ouest francophone. Ce qui m’a beaucoup ému et touché, c’est non seulement que le Togo ait organisé une conférence d’une qualité extraordinaire, mais aussi que le président même lui ait donné son appui avec un discours très bien reçu », a-t-il déclaré.

 

Ben Coleman s’est félicité des orientations du président du Conseil pour la mise en œuvre efficace des conclusions du forum en vue d’approfondir le partenariat économique et commercial.

 

« Nous avons également discuté de la manière dont nous pouvons tirer des enseignements de cette conférence et approfondir nos relations. Nous avons eu une conversation très intéressante et j’ai beaucoup d’espoir pour l’avenir entre nous, le Togo, le Royaume-Uni et tous les pays africains qui sont représentés », a-t-il précisé.
 

 

Thèmes et participants du Forum

 

Le quatrième Forum Royaume-Uni-Afrique francophone de l’Ouest et du Centre (UK-WCAF IV), placé sous le thème : « Le succès engendre le succès », a réuni 1 500 personnes et chefs d’entreprise de dix pays de l’Afrique francophone pour discuter des nouvelles relations commerciales et des projets pour soutenir les pays francophones.
 

Les travaux ont été ponctués par plusieurs sessions pays consacrées notamment au Togo, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, à la Mauritanie, à la Côte d’Ivoire, à la République démocratique du Congo (RDC), à la Guinée et au Congo. Cette rencontre comprenait également des déjeuners de réseautage et des tables rondes portant sur des thématiques clés telles que l’accès au capital, le régime commercial pour les pays en développement (DCTS) et les accords de partenariat économique (APE).

