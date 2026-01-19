Transition Énergétique : Le Tchad et la Banque mondiale sur le chantier d'Amboukna





Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcélin, a reçu ce matin une délégation de la Banque Mondiale, dirigée par Franz Dress-Gross, Directeur Régional en charge des Infrastructures pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest. Également présent, M. Faroukh Mollah Banha, Représentant résident de la Banque au Tchad. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Banque Mondiale et le Gouvernement tchadien dans le secteur de l'énergie. Les échanges ont été axés sur la revue et l'accélération de projets énergétiques financés par la Banque, notamment le Projet d’Accroissement et d’Accès à l’Électricité au Tchad (PAAET), qui bénéficie de nouveaux aménagements financiers pour améliorer son impact et son efficacité. À l'issue de la réunion, la délégation ministérielle, accompagnée des représentants de la Banque Mondiale, s’est rendue sur le site d’Amboukna, où se construit une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 35 MWc, couplée à un système de stockage d’énergie de 60 MWh, ainsi qu’un poste de transformation de 33/90 kV. Sur le terrain, le taux d'exécution physique du projet a été jugé satisfaisant par le ministre et son partenaire. Cependant, le ministre a rappelé à l’entreprise l’importance de respecter les délais contractuels pour garantir la mise en service effective de cette infrastructure stratégique. Démarré en avril 2025, le projet de construction de cette centrale représente une innovation majeure pour le secteur énergétique tchadien. Il illustre la volonté commune du Gouvernement et de la Banque Mondiale d’accélérer l’accès à une énergie propre, fiable et durable. Le ministre a souligné que la rapidité, l’efficacité, et la qualité des travaux demeurent une priorité, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. Ce projet constitue un pas avancé vers la transition énergétique souhaitée pour le Tchad.Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'autres sujets à discuter, n'hésitez pas à me le faire savoir !







