Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcélin, a reçu ce matin une délégation de la Banque Mondiale, dirigée par Franz Dress-Gross, Directeur Régional en charge des Infrastructures pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest. Également présent, M. Faroukh Mollah Banha, Représentant résident de la Banque au Tchad.
Transition Énergétique : Le Tchad et la Banque mondiale sur le chantier d'Amboukna
Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Janvier 2026
Après une audience au cabinet ministériel, les délégations se sont rendues sur le terrain pour évaluer l'avancement de la future centrale solaire photovoltaïque de 35 MWc. Ce projet, pilier du Projet d’Accroissement et d’Accès à l’Électricité au Tchad (PAAET), promet de transformer l'offre énergétique de la capitale.
