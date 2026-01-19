Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Transition Énergétique : Le Tchad et la Banque mondiale sur le chantier d'Amboukna


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


Après une audience au cabinet ministériel, les délégations se sont rendues sur le terrain pour évaluer l'avancement de la future centrale solaire photovoltaïque de 35 MWc. Ce projet, pilier du Projet d’Accroissement et d’Accès à l’Électricité au Tchad (PAAET), promet de transformer l'offre énergétique de la capitale.


Transition Énergétique : Le Tchad et la Banque mondiale sur le chantier d'Amboukna


  Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcélin, a reçu ce matin une délégation de la Banque Mondiale, dirigée par Franz Dress-Gross, Directeur Régional en charge des Infrastructures pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest. Également présent, M. Faroukh Mollah Banha, Représentant résident de la Banque au Tchad.

 

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Banque Mondiale et le Gouvernement tchadien dans le secteur de l'énergie. Les échanges ont été axés sur la revue et l'accélération de projets énergétiques financés par la Banque, notamment le Projet d’Accroissement et d’Accès à l’Électricité au Tchad (PAAET), qui bénéficie de nouveaux aménagements financiers pour améliorer son impact et son efficacité.

 

À l'issue de la réunion, la délégation ministérielle, accompagnée des représentants de la Banque Mondiale, s’est rendue sur le site d’Amboukna, où se construit une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 35 MWc, couplée à un système de stockage d’énergie de 60 MWh, ainsi qu’un poste de transformation de 33/90 kV.

 

Sur le terrain, le taux d'exécution physique du projet a été jugé satisfaisant par le ministre et son partenaire. Cependant, le ministre a rappelé à l’entreprise l’importance de respecter les délais contractuels pour garantir la mise en service effective de cette infrastructure stratégique.

 

Démarré en avril 2025, le projet de construction de cette centrale représente une innovation majeure pour le secteur énergétique tchadien. Il illustre la volonté commune du Gouvernement et de la Banque Mondiale d’accélérer l’accès à une énergie propre, fiable et durable.

 

Le ministre a souligné que la rapidité, l’efficacité, et la qualité des travaux demeurent une priorité, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. Ce projet constitue un pas avancé vers la transition énergétique souhaitée pour le Tchad.Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'autres sujets à discuter, n'hésitez pas à me le faire savoir !



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/01/2026

SEMICA TCHAD 2026 : N’Djamena peaufine les derniers détails avant l’ouverture

SEMICA TCHAD 2026 : N’Djamena peaufine les derniers détails avant l’ouverture

Tchad : ouverture de la session budgétaire 2026 à Djara, au Kanem-Est Tchad : ouverture de la session budgétaire 2026 à Djara, au Kanem-Est 17/01/2026

Populaires

Sécurité au Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh prépare l'avenir à Daha

18/01/2026

Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché

18/01/2026

Drame à Aroubta : Trois jeunes périssent dans l'effondrement d'une mine d'or

18/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? 17/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter