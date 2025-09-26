Tunisie : Opération de retour volontaire vers le Cameroun et la Guinée





Des cas ont été signalés où des candidats, après avoir confirmé leur départ, sont devenus injoignables ou ont éteint leurs téléphones au moment du ramassage par le bus. Ce type de désistement de dernière minute entrave non seulement l'organisation logistique, mais peut également faire rater l'opportunité à d'autres personnes prêtes à partir.

Prochaine date et contacts

Pour ceux qui souhaitent bénéficier du programme de retour volontaire, veuillez nous contacter sur le numéro suivant : 93 769 546.



Le prochain ramassage est prévu pour ce samedi 27 septembre à 10h30. Le bus sera stationné au Lac 0, lieu habituel.