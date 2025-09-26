Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tunisie : Opération de retour volontaire vers le Cameroun et la Guinée


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


Une nouvelle opération de retour volontaire a été organisée par les autorités tunisiennes. Ce jeudi 25 septembre, 30 personnes au total ont bénéficié de ce programme.

Il s'agit de ressortissants camerounais et d'une famille guinéenne qui ont pu regagner leurs pays d'origine. Nous leur souhaitons un bon retour et plein succès dans la suite de leur parcours.


Info et Image : L'Actualité
Info et Image : L'Actualité


  Des cas ont été signalés où des candidats, après avoir confirmé leur départ, sont devenus injoignables ou ont éteint leurs téléphones au moment du ramassage par le bus. Ce type de désistement de dernière minute entrave non seulement l'organisation logistique, mais peut également faire rater l'opportunité à d'autres personnes prêtes à partir.
 

Prochaine date et contacts

 
Pour ceux qui souhaitent bénéficier du programme de retour volontaire, veuillez nous contacter sur le numéro suivant : 93 769 546.
 
Le prochain ramassage est prévu pour ce samedi 27 septembre à 10h30. Le bus sera stationné au Lac 0, lieu habituel.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

​Tchad : Le Congrès valide la création d’une Commission spéciale pour la révision de la Constitution

​Tchad : Le Congrès valide la création d’une Commission spéciale pour la révision de la Constitution

Tchad : la Nya affiche 93 % de réussite au bac et vise la première place nationale Tchad : la Nya affiche 93 % de réussite au bac et vise la première place nationale 25/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter