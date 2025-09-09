Alwihda Info
AFRIQUE

UEAC : ouverture des travaux de la 43ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres à Bangui


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2025



La 43ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) a ouvert ses travaux ce mardi 9 septembre 2025 à Bangui, en République centrafricaine.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a pris part à cette assise. Cette réunion rassemble les ministres en charge de l’Economie, des Finances et des Affaires étrangères des six pays membres de la Communauté autour d’un ordre du jour reflétant les priorités régionales.

À ce stade, l’objectif principal est de renforcer l’intégration économique, de mettre en place un dispositif de surveillance multilatérale, ainsi que de procéder au renouvellement de la présidence de l’institution.

Il s’agit d’une assise décisive qui précède la 16ᵉ Conférence des chefs d’État de la CEMAC, prévue pour le 10 septembre 2025 à Bangui, la capitale centrafricaine.




